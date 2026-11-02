Насколько выросло население Казахстана в октябре: свежая статистика

В Казахстане продолжается стабильный демографический рост. По состоянию на 1 октября 2026 года численность населения страны достигла 20 633 529 человек, сообщает Бюро национальной статистики.

Только за сентябрь жителей республики стало больше почти на 15 тысяч человек (месяцем ранее показатель составлял 20 618 796).

Доля городского населения продолжает расти: сегодня в городах проживают 13 254 158 казахстанцев, тогда как в сельской местности - 7 379 371 человек.

Сохраняется и гендерный перевес: в стране зарегистрировано 10 546 112 женщин и 10 087 417 мужчин. Разница в пользу женского населения составляет 458 695 человек.