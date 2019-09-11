повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции рассказали, что водитель автомашины марки "Ауди" ехал по улице Шолохова и допустил наезд на пешеходов. – К слову, пешеходы переходили улицу в неположенном месте. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК " Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствамиКак сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил в 3.20. – В 3.26 две бригады врачей были уже на месте. Вследствии аварии 29-летний мужчина скончался до приезда медиков. Второй 20-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и впал в мозговую кому. Он был доставлен в хирургическое отделение областной многопрофильной больницы и находится в тяжелом состоянии, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.