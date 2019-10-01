Мужчину сбили на пересечении Саратовской трассы и улицы Брусиловского. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, возраст погибшего примерно 40-50 лет. - На месте работают сотрудники полиции. Дорога оцеплена. Водитель автомобиля марки "Фольксваген" сбил мужчину, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте, - пояснили в полиции ЗКО. Другие подробности ДТП выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.