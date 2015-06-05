Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями: у пары родился сын

Наталья Подольская родила сына Владимиру Преснякову - артист поспешил поделится радостью в соцсетях сообщает ТопНьюс. В семье 46-летнего певца Владимира Преснякова и 33-летней Натальи Подольской произошло счастливое событие - рано утром 5 июня 2015 года в одной из столичных клиник у пары родился сын. Как сообщила пресс-секретарь Натальи Подольской и Владимира Преснякова Анна Исаева, роды прошли легко, мама и малыш чувствуют себя хорошо. Новоиспечённый отец уже похвастался пополнением в своём Instagram, опубликовав фотографию с ребенком на руках и подписью "Наше счастье". У Владимира Преснякова