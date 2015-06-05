Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Шоу-бизнес

Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями: у пары родился сын

Наталья Подольская родила сына Владимиру Преснякову - артист поспешил поделится радостью в соцсетях сообщает ТопНьюс. В семье 46-летнего певца Владимира Преснякова и 33-летней Натальи Подольской произошло счастливое событие - рано утром 5 июня 2015 года в одной из столичных клиник у пары родился сын. Как сообщила пресс-секретарь Натальи Подольской и Владимира Преснякова Анна Исаева, роды прошли легко, мама и малыш чувствуют себя хорошо. Новоиспечённый отец уже похвастался пополнением в своём Instagram, опубликовав фотографию с ребенком на руках и подписью "Наше счастье". У Владимира Преснякова
gorod
Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями: у пары родился сын
53fed5bb_1
53fed5bb_1
Наталья Подольская родила сына Владимиру Преснякову - артист поспешил поделится радостью в соцсетях сообщает ТопНьюс. В семье 46-летнего певца Владимира Преснякова и 33-летней Натальи Подольской произошло счастливое событие - рано утром 5 июня 2015 года в одной из столичных клиник у пары родился сын. Как сообщила пресс-секретарь Натальи Подольской и Владимира Преснякова Анна Исаева, роды прошли легко, мама и малыш чувствуют себя хорошо. Новоиспечённый отец уже похвастался пополнением в своём Instagram, опубликовав фотографию с ребенком на руках и подписью "Наше счастье".
У Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился сын. ФОТО: Instagram
У Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился сын. ФОТО: Instagram
 У Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился сын. ФОТО: Instagram Снимок уже набрал множество "лайков" и восторженных комментариев с различными пожеланиями счастливым родителям и малышу. Новость о рождении внука уже прокомментировал отец Владимира Преснякова. - Прямо в день их свадьбы, пять лет назад которая состоялась, все произошло, вот такое совпадение. Плюс мальчик родился в год козы, в которой родился и Никита Пресняков, и тот же по месяцам, как это называется - зодиак. Ну, какие-то такие приятные совпадения... Вова доволен, я сегодня в интернете посмотрел фотографии – на руках держит. Очень счастлив. Вчера даже забыл телефон в панике, когда повез в роддом ее. Я ему звонил, а берет Наташина сестра трубку, говорит, он забыл трубку даже. Я доволен, что мальчик. Они даже, по-моему, имя ему уже придумали - Артемий, Артем, - сказал Владимир Пресняков-старший в эфире радио «КП». Напомним, о том, что Наталья Подольская беременна, стало известно минувшей зимой. Находясь в положении певица продолжала активно работать и даже сняла клип на новую песню. Артистка планирует выйти из декрета уже в октябре, на который у неё намечены первые после родов гастроли.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article