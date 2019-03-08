Ребенку от 4 лет уже можно объяснить, что мама и папа получают зарплату – часть уходит чтобы оплатить садик и квартиру, часть на продукты, и т.д. Рассказать что остается столько то денежек на игрушки. Можно их потратить сразу на ерунду или накопить и купить игрушку подороже.Если это не сработает – составьте вместе с ребенком список желаний. Например ребенок очень хочет какую то игрушку. Пусть он ее нарисует или напишет на листке название и цену. Приклейте этот листок на холодильник. И так с каждой игрушкой, которую ему очень хочется. В конце месяца можно перебрать все листочки и выбрать одну, которую родители ему купят.Стоимость приобретения тоже заранее обсуждайте – какую в данный момент родители могут себе позволить. Так малыш получит игрушку, о которой действительно мечтал, ждал и надеялся, а не просто мгновенно захотел, проходя мимо в магазине. И семейный бюджет не пострадает.