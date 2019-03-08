Задумывались ли вы – правильно ли моете голову? Есть вещи, которые мы делаем для пользы, а получается наоборот. Что же мы делаем – чего делать нельзя – сейчас обсудим.После шампуня мы используем кондиционер. Потом удивляемся – нет объема у корней? Все просто – вещества в составе бальзама добавляют тяжести волосам, и корни не в силах держать объем. Это то же самое, если вы намажете волосы маслом. Хотите увлажнить их - увлажняйте кончики и, лучше, натуральными маслами.Процесс завершен – намотали полотенце. Очень удобно, но снимите его, как только большая часть влаги впитается, чтобы не капала. Максимум через 5 минут. Мокрые волосы зажатые в полотенце уязвимы в местах сгиба, могут поломаться, по этой же причине вреден тугой хвост.Голова помыта - пришло время уложиться. Не торопитесь расчесывать мокрые волосы. Их легко вырвать в это время и даже не почувствовать. Обычно они спутываются на концах, а тут еще их разрывает расческа, что прибавляет им ломкости и секущихся кончиков. Идеально – дать им высохнуть, а после расчесать. Если вам просто необходимо расчесать именно мокрые, пользуйтесь плоской расческой с редкими и крупными зубчиками.У вас не высохли локоны, и вы легли спать. В период сна мы ворочаемся по подушке, мнем и путаем их. А если вы уснули и забыли снять с головы полотенце - утром получаете слегка прелые волосы – всю ночь они провели в сырости и излом, который не сможет выпрямить даже специальный утюг.