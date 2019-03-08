Фото предоставлено Оксаной Ходевой Как рассказала мама девушки Оксана Ходева, Юлия находится в в Китае на протяжении шести лет. Обучается в Технологическом университете города Хуанчжоу. До получения диплома девушке оставалось всего два месяца. – Дочь учится на факультете бизнеса и менеджмента. Кроме Юлии в Китае учатся еще две дочери-близнецы. Вечером 28 февраля пришли полицейские с проверкой. Юля находилась у сестер в соседнем номере и её забирают для выяснения обстоятельств. На следующий день представители посольства сообщают нам, что дочка задержана по подозрению в распространении наркотиков. Но никаких бумаг, никаких доказательств нам не предоставили. Просто сказали, чтобы мы готовили деньги на адвоката. Сумма от 500 тысяч до 1 млн тенге, - рассказала Оксана Ходева. По словам женщины, сестры-близнецы через знакомых нашли полицейский участок, в который, якобы была доставлена Юлия. Они передали ей теплые вещи и деньги. – Дочерям не дали увидеть Юлию. Мы даже не знаем точно она там или нет, живая ли она вообще. Полицейские толком ничего не объясняют. Я в данный момент оформляю документы, чтобы поехать туда, супруг остается здесь. Потому что если мы вместе поедем, то останемся без денег. Юлия просто не могла заниматься распространением наркотиков. Ей оставалось всего два месяца до окончания университета. Я просто не могу в это поверить. Её подруга говорит, что каждого второго студента так задерживают, обвиняют в продаже наркотиков, штрафуют и депортируют из страны. Вторая причина - это, возможно, её подставили, - говорит мама девушки. Стоит отметить, что теперь родители Юлии собираются писать заявление в прокуратуру, в министерство иностранных дел и президенту. – Посольство наше бездействует. Они никакую информацию нам не дают, даже не предоставили временного адвоката. Наши юристы говорят, что не компетентны в таких вопросах и с международными делами не сталкивались. Остается только самим ехать туда и разбираться уже на месте, - рассказала Оксана Ходева. Редакция "МГ" обратилась за комментариями в пресс-службу министерства иностранных дел РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.