Ход противопаводковых мероприятий проверили заместитель акима ЗКО Багдат Азбаев и аким города Уральск Мурат Мукаев. Как рассказал начальник отдела предупреждения ЧС департамента по ЧС ЗКО Марс Отаров, с 26 февраля и до конца марта на территории области проводятся противопаводковые работы. Бурение и резка льда осуществляется на реках Деркул и Чаган, а также в Таскалинском районе. – На данный момент пробурено около 10 тысяч лунок. Бурение и резка льда в Уральске проводится на шести участках, а в Таскалинском районе на четырех участках. Такие мероприятия проводятся в течение последних двух лет. Это делается для того, чтобы не допустить заторов льда во время его движения. Лунки делаются в шахматном порядке, и когда начинает таять лед, между ними образовываются трещины и лед раскалывается, - сообщил Марс Отаров. По словам начальника отдела, толщина льда на реках Деркул и Чаган в среднем составляет 35 сантиметров. – По данным РГП "Казгидромет", самый толстый лед зафиксирован на реке Утва в Бурлинском районе - около 50 сантиметров, а самый низкий показатель на реке Кушум. Там толщина льда составляет 17 сантиметров, - пояснил Марс Отаров.