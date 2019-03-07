Каждый день кушаете определенные продукты. Кушаете часто и не больше 200 г за один прием пищи. Варианты продуктов и меню такие:Гречка на воде, томатный сок, смузи из свежей зелени, салат из белокочанной капусты и огурцов, заправленный лимонным соком.Нежирные молочные продукты, салат и сырой тертой тыквы и яблок, заправленный натуральным йогуртом.Отварная курица, нежирная рыба, салат из тертой моркови с киви, без заправки. Наступает весна и может быть моя диета поможет женщинам вернуться в форму, избавиться от зимних килограмм и расцвести во всей красе вместе с природой.Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!