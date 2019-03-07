Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

По словам мамы пропавшего Михаила Марченко Елены, они живут на съемной квартире в районе Зенита. - Мы приехали из Жанаозена Мангыстауской области и снимаем в Уральске квартиру с дочерью и сыном. Он у нас учится на первом курсе училища №12. 24 февраля сын вышел из дома примерно в 17.00, не сказав, куда идет. Был одет в коричневые брюки и серую толстовку, куртку темно-синего цвета и черные ботинки. С этого дня мы его не видели, мобильный телефон отключен, а друзья не знают о его местонахождении, - пояснила Елена. Кроме того, мама пропавшего мальчика отметила что сын не в первый раз пропадает из дома. - Перед новым годом он убегал из дома на три дня, тогда скитался по съемным квартирам и друзьям. По какой причине он ушел и не вернулся в этот раз - мы не знаем. Единственное, я его, конечно, ругаю, чтобы он не поздно приходил домой. Очень сильно за него переживаю, - говорит мама.