Двух россиян задержали атырауские пограничники пр попытке провоза 180 мешков с насваем. - Граждане РФ 46 и 35 лет на автомобилях "ГАЗ 3022" были задержаны 5 марта в 06.20. Они пытались вывезти 180 мешков или около 6 тонн не курительного табачного изделия "насвай". Никаких документов на груз не было. Водители пытались выдать мешки с насваем за мешки с мукой. Они пересыпали смесь в соответствующие мешки, а также заложили первый ряд настоящими мешками с мукой, - сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК. Задержанных иностранцев и запрещенный груз передали в Курмангазинский РОП.