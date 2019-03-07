Как рассказал директор коммунального предприятия ТОО «Жайык Таза Кала» Куат Ерсайын, в Уральске функционировало пять полигонов для складирования снега. - Три из них уже закрыли из-за того, что они переполнены. Они находятся по Желаевской трассе, в районе Телецентра и в поселке Асан. В поселке Деркул, в Зачаганске и микрорайоне Балауса еще функционируют полигоны, дополнительно мы еще откроем полигон для сбора снега по объездной дороге в поселок Деркул, - пояснил Куат Ерсайын. Между тем, жители дачных массивов пожаловались на то, что снег не перестают складировать в закрытый полигон в районе Телецентра. Они опасаются, что их затопит талой водой. - Наша техника в закрытые полигоны снег не вывозит, это уж точно. Думаю, возможно, это машины частников, - отметил директор коммунального предприятия ТОО «Жайык Таза Кала». Кроме того, Куат Ерсайын пояснил, что по городу есть 35 подтопляемых точек, откуда они вывозят снег в первую очередь. - Мы работаем строго по плану. Сейчас очищаем снег по кварталам. Вот уже два дня вывозим его в районе Областной больницы и центре города. В день поступает по 4-5 заявок от местных жителей. Машин у нас хватает, имеется 255 единиц техники, работает 317 человек в две смены. Начиная с 14 ноября мы успели убрать с городских улиц 840 тысяч кубов снега, не считая другие частные предприятия. В сутки убираем около 13-14 тысяч кубов снега, - рассказал Куат Ерсайын. Также Куат Ерсайын отметил, что к весне они полностью подготовлены. - На сегодняшний день уже с улиц города выкачиваем воду, работает 20 единиц вакуумной техники. 1200 кубов воды уже вывезено из города. Лед убираем специальным автогрейдером, - рассказал он.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.