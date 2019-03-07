В микрорайона Жулдыз-3 неизвестные животные загрызли семерых козлят. По словам очевидцев, у пострадавших вырваны внутренние органы, части туш, уши. Как рассказывают специалисты КГУ "Атырауская городская ветеринарная станция", на бродячих собак это не похоже.

- Для собак, даже если бы они были бродячими, не характерно такое - они не вырывают внутренние органы, части тушек. Здесь по всей видимости постарались волки, - рассказали специалисты ветстанции. В связи с инцидентом охотники, занимающиеся отловом бродячих собак, перешли на усиленный режим работы. Кроме того, ежедневно прочесывается местность за сельскими микрорайонами, где, вероятно, могут обитать волки.