В пресс-службе акима Уральска сообщили, что на аукционе продвали право аренды на земли, предназначенные для строительства и обслуживания объектов коммерческого назначения. - На аукцион было выставлено 4 земельных участка коммерческого назначения в г.Уральске в поселках Зачаганск и Круглоозерное. На участие в аукционе 9 человек подали 12 заявок по 4 лотам. По итогам аукциона были проданы права аренды 3 земельных участков с минимальной ценой за лот 18871 тенге, максимальной 10 млн тенге. По 4 лоту поступило 1 заявление, в связи с этим аукцион считается несостоявщимся. При проведении аукциона по продаже право аренды 3 земельных участков коммерческого назначения были проданы на общую сумму 11,1 млн тенге, - рассказали в пресс-службе городского акимата.