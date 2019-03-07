Как сообщил начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, на территории авторазбора "Алатау" горели контейнеры. – Горели 5 контейнеров ангарного типа. В них находились шины и запчасти. Площадь пожара составила 280 квадратных метров. Общая площадь авторазбора 1200 квадратных метров. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Пожар был локализован в 07.17. Жертв и пострадавших нет, - рассказал Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что на месте пожара работали 34 сотрудника ДЧС ЗКО и 9 единиц техники.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.