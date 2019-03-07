Мы привыкли использовать соду как добавку при выпечке, ну может еще кто - то знает, как прекрасно очищает сода грязную посуду, а ведь список ее применения немного шире. Смешайте соду с клеем ПВА в соотношении 1:1, до пастообразного состояния. Такая замазка прекрасно подойдет для щелей, например оконных. Оставьте блюдце с содой в холодильнике, если там присутствует непонятный запах – он исчезнет. Эту соду не выбрасывайте в ведро, а высыпьте в раковину на кухню – пусть убьет запах и там. Подпалину от утюга на ткани легко убрать с помощью соды – смешайте ее с водой и эту пасту нанесите на пятно, дайте высохнуть и застирайте водой. Убрать с ковра кошачьи метки – пасту из соды с водой намажьте на ковер в определенном месте. Дайте постоять часа 4 и пропылесосьте, чтобы убрать остатки. В кастрюле пригорела пища – вскипятите в ней 1 литр воды и 2 ст.л. соды. Капуста, морковка, фасоль, свекла сварятся быстрее и сохранят все витамины и цвет – в воду перед варкой добавьте 1 ч.л. соды. Читайте больше полезных советов о хозяйстве и красоте на нашем сайте.