Часто нам становится плохо после еды, хотя мы ничего вредного не ели. Наоборот только полезное: яблоко, банан или чашечку творога с курагой – в чем же дело? Каждому своё, у этих продуктов есть время, когда их необходимо употреблять и все нормализуется. 1. Творог Лучше кушать на НОЧЬ – помогает пищеварению. Утром лучше не ешьте. Если часто болеете простудными заболеваниями – приводит к образованию слизи, что снижает иммунитет, потому что препятствует усвоению питательных веществ. 2. Рис Лучшее время для еды ОБЕД – обмен веществ в течение дня выше, это дает шанс использовать все углеводы. На ночь – может привести к увеличению веса. 3. Яблоки Употребляйте УТРОМ – в яблоке много пектина, который помогает работе кишечника, снижает риск запоров и выводит вредные вещества. Ночью пектин наоборот ухудшает пищеварение и повышает кислотность – это все приведет к дискомфорту. 4. Сладости и десерты Самое удачное время УТРО – эффективно сжечь сахар в течение дня выше. Ночью все это сразу отразится на лишних килограммах, плюс к расстройству сна из – за встревоженной нервной системы. 5. Бананы Лучше в ОБЕД – ускоряет переваривание пищи и избавляет от изжоги. Ночью – приведёт к образованию слизи, а если на голодный желудок – нарушит работу ЖКТ. 6. Мясо Лучше кушать в ПОЛДЕНЬ – мясо тяжело переваривается. Содержит много белка, помогает восстановить силы и внимание. На ночь – мясо может стать причиной тяжести в желудке, от этого нарушение сна. 7. Бобовые Их наоборот лучше кушать на НОЧЬ – содержат много клетчатки, улучшают пищеварение, снижают холестерин, доказано - улучшается сон. Употребление с утра или днём может повысить аппетит, который может привести к перееданию. 8. Грецкие орехи ВЕЧЕР – грецкие орехи содержат много полезных веществ и улучшают работу мозга. Употребление утром, в обед и ночью снижает их эффективность. 9. Инжир и абрикосы Лучше РАННИМ УТРОМ – в утреннее время повышают качество обмена веществ. Употребление в ночное время повышает образование газов и может привести к расстройству желудка. 10. Сыр РАНЕЕ УТРО – вегетарианцам сыр заменяет мясо. Если не переедать поможет не набрать вес. Ночью будет тяжело перевариваться, что приведет к расстройству пищеварения. 11. Молоко Прекрасно на НОЧЬ – успокаивает и помогает уснуть. Утром если нет физической нагрузки может тяжело перевариваться и ухудшить состояние пищеварительной системы.  