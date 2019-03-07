Каждому своё, у этих продуктов есть время, когда их необходимо употреблять и все нормализуется.Лучше кушать на– помогает пищеварению. Утром лучше не ешьте. Если часто болеете простудными заболеваниями – приводит к образованию слизи, что снижает иммунитет, потому что препятствует усвоению питательных веществ.Лучшее время для еды– обмен веществ в течение дня выше, это дает шанс использовать все углеводы. На ночь – может привести к увеличению веса.Употребляйте– в яблоке много пектина, который помогает работе кишечника, снижает риск запоров и выводит вредные вещества. Ночью пектин наоборот ухудшает пищеварение и повышает кислотность – это все приведет к дискомфорту.Самое удачное время– эффективно сжечь сахар в течение дня выше. Ночью все это сразу отразится на лишних килограммах, плюс к расстройству сна из – за встревоженной нервной системы.Лучше в– ускоряет переваривание пищи и избавляет от изжоги. Ночью – приведёт к образованию слизи, а если на голодный желудок – нарушит работу ЖКТ.Лучше кушать в– мясо тяжело переваривается. Содержит много белка, помогает восстановить силы и внимание. На ночь – мясо может стать причиной тяжести в желудке, от этого нарушение сна.Их наоборот лучше кушать на– содержат много клетчатки, улучшают пищеварение, снижают холестерин, доказано - улучшается сон. Употребление с утра или днём может повысить аппетит, который может привести к перееданию.– грецкие орехи содержат много полезных веществ и улучшают работу мозга. Употребление утром, в обед и ночью снижает их эффективность.Лучше– в утреннее время повышают качество обмена веществ. Употребление в ночное время повышает образование газов и может привести к расстройству желудка.– вегетарианцам сыр заменяет мясо. Если не переедать поможет не набрать вес. Ночью будет тяжело перевариваться, что приведет к расстройству пищеварения.Прекрасно на– успокаивает и помогает уснуть. Утром если нет физической нагрузки может тяжело перевариваться и ухудшить состояние пищеварительной системы.