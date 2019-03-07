Контролирующие органы обнаружили свыше 10 тысяч фактов нарушений. Еще больше было обращений граждан с жалобами, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Более 11 тысяч нарушений в трудовой сфере выявили контролёры в компаниях Казахстана. Об этом в Астане сообщил председатель Комитета социальной защиты и миграции МТСЗ РК Акмади Сарбасов, который привел данные за 2018 год. По словам спикера, основными нарушениями являются не обеспечение безопасности условий труда, не проведение работодателями обучения и проверки знаний работников. Это около 2 тысяч фактов за год. –Работодателям было выдано свыше 5 тысяч предписаний об устранении нарушений. Наложено свыше 2 тысяч административных штрафов на общую сумму 402 млн тенге. Также нами было рассмотрено свыше 20 тысяч обращений, проведено порядка 1 500 специальных расследований. И в результате несчастных случаев в 2018 году пострадали 1 568 человек. Более 500 произошли по вине самих работников, – рассказал Акмади Сарбасов. По данным Комитета социальной защиты и миграции, 23% работников в Казахстане трудятся во вредных условиях труда. Более тысячи человек, сообщил Акмади Сарбасов, ежегодно становятся инвалидами из-за полученных травм или заболеваний и около 300 несчастных случаев заканчивается гибелью людей.