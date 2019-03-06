По данным РГП "Казгидромет", 7 марта в Уральске ожидаются осадки, снег с дождем. Днем столбики термометров покажут 2 градуса выше нуля, ночью -2. В Атырау также снег с дождем. Днем +8, ночью 3 градуса тепла. Снег с дождем и 3 градуса тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров поднимутся до 1 градуса тепла. В Актау теплая погода без осадков. Днем +14, ночью +4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.