Фото из архива "МГ"

Как установлено в суде, осужденный не встал на учет для надлежащего отбытия назначенного судом наказания и скрылся от пробационного контроля.

- Постановлением Кызылкогинского районного суда по представлению службы пробации он был объявлен в розыск. В результате розыскных мероприятий осужденный был задержан сотрудниками полиции и водворен в учреждение УГ-157/1 департамента уголовно-исполнительной системы Атырауской области, - сообщили в пресс-службе Кызылкогинского районного суда.

Постановлением суда осужденному заменена мера наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.

Постановление суда не вступило в законную силу.

