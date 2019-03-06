Как установлено в суде, осужденный не встал на учет для надлежащего отбытия назначенного судом наказания и скрылся от пробационного контроля.
- Постановлением Кызылкогинского районного суда по представлению службы пробации он был объявлен в розыск. В результате розыскных мероприятий осужденный был задержан сотрудниками полиции и водворен в учреждение УГ-157/1 департамента уголовно-исполнительной системы Атырауской области, - сообщили в пресс-службе Кызылкогинского районного суда.
Постановлением суда осужденному заменена мера наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.
Постановление суда не вступило в законную силу. Ерлан ОМАРОВ