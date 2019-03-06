Ученик 11 класса Мирас Жунисов был награжден медалью "За отвагу на пожаре", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
6 марта в здании ДЧС ЗКО состоялось торжественное вручение медали "За отвагу на пожаре" ученику 11 класса средней общеобразовательной школы имени Байсикова поселка Тайпак Акжайыкского района. Кроме этого, были вручены благодарственные письма министра МВД РК родителям школьника, а также его классному руководителю.
Как отметил руководитель ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев, подвиг Мираса является примером для подражания не только для его сверстников, но и для старшего поколения.
– Мы очень рады, что в рядах наших граждан есть такие самоотверженные, храбрые и достойные люди. Хочу выразить огромную благодарность Мирасу, его родителям за то, что воспитали такого сына и его учителям, которые также внесли свою лепту в становление такой личности. Вместе с тем предлагаю Мирасу после завершения школы поступить в высшее учебное заведение и приходить служить в наши ряды. Наши двери всегда будут открыты тебе. Нам нужны такие храбрые спасатели, которые готовы в любую минуту прийти на помощь людям, - заявил Жасулан Джумашев.
Выяснилось, что отец мальчика работает в Атырау, а мама - воспитателем в детском саду в поселке. Сам Мирас не думает, что совершил подвиг и считает, что любой человек на его месте поступил также.
– 22 февраля я шел домой и проходя мимо соседского дома заметил дым. Первая мысль была сразу же вызвать пожарных. Но с собой у меня не было телефона, и я побежал к соседям. Неожиданно я услышал детский плач и, не раздумывая, подбежал к горящему дому, зашел внутрь и увидел маленького мальчика. Я взял его на руки и вынес на улицу, спросил его, есть ли в доме еще кто-либо. Но мальчик сильно испугался и ничего мне не ответил. Тут я услышал как в доме кто-то кашлял и понял, что нужно еще раз зайти в горящий дом. В помещении увидел лежащего на полу человека. Сквозь кашель он мне сказал: "Помоги мне, сынок" и его я тоже вынес из дома. Потом побежал к соседям, отнес ребенка, вызвал пожарных и скорую помощь. В это время подоспели другие соседи, и вместе мы попытались потушить пожар. Такого огня я никогда не видел и даже немного испугался. Но, услышав детский плач, я забыл обо всем. Я не думаю, что совершил какой-то подвиг. Я лишь выполнил свой долг, - рассказал Мирас Жунисов.
Выяснилось, что в планах у подростка успешно окончить школу и поступить в Кокшетауский технический институт по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
– Для себя я решил, что хочу работать спасателем и служить во благо своей Родины. Выражаю огромную благодарность своим родителям, своей школе и всем присутствующим за оказанное внимание, - отметил подросток.
Напомним, 22 февраля в 17.56 на номер «112» управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что по адресу: Акжайыкский район, п.Тайпак ул. А.Молдагуловой, 13, в частном 2-квартирном доме в квартире №1 горели личные вещи, мебель, стены и потолочное перекрытие на площади 51 квадратный метр. Позже жительница этого поселка Жадыра Хасанова рассказала, что ученик 11 класса средней школы имени К. Байсыкова Мирас Жунисов спас мужчину и 8-летнего мальчика
из горящего дома.
