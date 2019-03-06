Иллюстративное фото Выяснилось, что в июне 2018 года акиматом Жылыойского района был объявлен открытый конкурс на покупку служебного жилья для акима района, без права приватизации. - В условиях конкурса было указано, что жилье должно быть вторичным, общая площадь до 140 квадратных метров. Сумма лота – 30 миллионов тенге, - рассказали в пресс-службе акимата Атырауской области. Стоит отметить, что рыночная цена в городе Кульсары на жилье такой площади варьируется от 30 до 50 миллионов тенге. - В итоге конкурс выиграл поставщик, предложивший дом площадью 373 квадратных метра, из которых 142,6 кв. м жилые помещение, а остальное хозяйственные постройки, - пояснили в пресс-службе. Коллегиальным решением конкурсной комиссии этот поставщик был объявлен победителем конкурса, так как предложил наименьшую цену. Ранее служебного жилья в районе не имелось. Отметим, что всего в 2018 году в области было закуплено 92 единицы служебного жилья на общую сумму 1 миллиард 62 миллиона тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК