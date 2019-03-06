Иллюстративное фото из архива "МГ" - Управлением административной полиции в целях повышения уровня безопасности и степени защищенности участников дорожного движения была усилена деятельность по дорожно-техническому надзору. В ходе проведения этой работы на 10,5 % увеличено количество проведенных обследований автомобильных дорог и выданных предписаний на устранение недостатков. 17 должностных лиц, ответственных за содержание дорог, были привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. С начала года в областном центре установлено 53 недостающих дорожных знаков, в том числе 10 восстановлены и 4 заменены на новые. Семь нерегулируемых пешеходных переходов оборудованы искусственными дорожными неровностями. - Для автоматизации предоставления очередности проезда перекрестка установлены четыре светофорных объекта (пересечение ул. Курмангалиева и К.Мусина, ул. Московская и ул. Правдухина, ул.Жангир хана и ул.Монкеулы, ул. Чагано-Набережная и ул.Кирова). Сотрудниками управления административной полиции ДП ЗКО усилен надзор за техническим состоянием подвижного состава области и выявление фактов незаконного переоборудования. С начала года выявлен 301 факт эксплуатации транспортных средств, не прошедших технический осмотр, 31 факт незаконного переоборудования, - рассказали в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.