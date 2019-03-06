Иллюстративное фото из архива "МГ" В городах Атырау и Кульсары было закуплено по одной единице жилья, остальное - в сельской местности. Стоит отметить, что в связи с высокой заработной платой в нефтяном секторе в районах Атырауской области служебное жилье является мотивацией для учителей, врачей, участковых инспекторов, сотрудников бюджетных организаций, гражданских и государственных служащих. Эта мера позволяет сохранять на селе необходимых специалистов, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие сел. Все купленное жилье является служебным, без права приватизации. 59 домов предназначены для проживания учителей, врачей, участковых инспекторов полиции, сотрудников бюджетных организаций, гражданских и государственных служащих. 29 домов – для социально уязвимых слоев населения – инвалидов, больных туберкулезом, малообеспеченных и многодетных семей. 4 дома ждут распределения. Средняя стоимость жилья - около 11 млн тенге. В июне 2018 года акиматом Жылыойского района был объявлен открытый конкурс на покупку служебного жилья для акима района без права приватизации. В условиях конкурса было указано, что жилье должно быть вторичным, общая площадь - до 140 квадратных метров. Сумма лота – 30 миллионов тенге. Стоит отметить, что рыночная цена в городе Кульсары на жилье такой площади варьируется от 30 до 50 миллионов тенге. В итоге конкурс выиграл поставщик, предложивший дом площадью 373 квадратных метра, из которых 142,6 кв. м жилое помещение, а остальное - хозяйственные постройки. Коллегиальным решением конкурсной комиссии этот поставщик был объявлен победителем конкурса, так как предложил наименьшую цену. Ранее служебного жилья в районе не имелось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.