Фото с сайта akorda.kz В совещании приняли участие Премьер-Министр Аскар Мамин, руководитель Администрации Президента Асет Исекешев и заместитель Премьер-Министра Гульшара Абдыкаликова. Открывая совещание, Нурсултан Назарбаев указал на важность качественной реализации мер, направленных на повышение благосостояния и улучшение качества жизни казахстанцев. - На состоявшемся недавно съезде партии «Нұр Отан» мы детально обсудили шаги в области социальной политики. Мною были предложены новые масштабные меры по поддержке малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения. Сегодня мы подробно рассмотрим планы действий по их реализации, - сказал Президент Казахстана. В ходе совещания Главе государства была представлена информация о плане работы Правительства по выполнению поставленных задач, в том числе законодательному обеспечению реализации социальной политики. Заслушав доклады участников совещания, Нурсултан Назарбаев отметил необходимость оказания мер социальной поддержки всем остро нуждающимся категориям населения. - Важно понимать, что средства, выделенные на поддержку социально уязвимых граждан, формируются за счет налоговых отчислений. Поэтому следует разъяснять всем, что государство, соблюдая соответствующий баланс, будет всегда оказывать поддержку остро нуждающимся, - сказал Президент Казахстана. Глава государства подчеркнул, что социально уязвимые слои населения, в том числе многодетные семьи, должны ощутить заботу государства уже в самое ближайшее время. - Остро нуждающиеся малоимущие граждане, многодетные семьи должны незамедлительно получить социальную помощь уже с 1 апреля текущего года, - сказал Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана отметил, что оценка работы руководителей государственных органов и акимов областей будет напрямую зависеть от уровня благосостояния и качества жизни граждан. Глава государства особо подчеркнул важность своевременного принятия мер по повышению заработных плат в регионах, осуществлению системных реформ в образовании и здравоохранении, увеличению темпов строительства жилья и внутрирайонных дорог, а также решению проблем в сфере ЖКХ и экологии. Кроме того, было уделено особое внимание аспектам разработки и реализации проектов «Құтты мекен» и «Ауыл – Ел бесігі». - Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента нужно держать актуальные вопросы жителей регионов на личном контроле и предпринимать конкретные меры по выполнению данных поручений. Кроме того, главным направлением также является обеспечение контроля эффективности использования средств, выделяемых на реализацию социальной политики, - сказал Нурсултан Назарбаев. Глава государства также подчеркнул необходимость повышения эффективности экономической политики и активного участия населения в этом процессе. - В-первую очередь, людей нужно обеспечить работой. Задача государственного аппарата – сосредоточить усилия на развитии малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест. Эту работу следует вести повсеместно, во всех городах, районах и селах, - сказал Глава государства. В завершение Президент Казахстана поручил Администрации Президента совместно с партией «Нұр Отан» осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения поставленных задач. - Правительство, акимы, общественность, партия «Нұр Отан» должны включиться в эту деятельность для достижения реальных результатов. Я лично буду контролировать этот процесс, - заключил Нурсултан Назарбаев.