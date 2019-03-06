Двое молодых людей представились работниками «Водоканала». Сказали, что должны взять пробы воды. В одну пробирку налили воду из крана, в другую из чайника – кипяченую. В третью что – то из своей бутылки. Сказали, что это вода, очищенная через мощный фильтр. Все три пробирки поместили, в какой - то прибор. Принесенная водица осталась чистой, а в остальных помутнела, в одной даже осадок какой - то выступил. Показали – какую вредность я пью, от того и все мои болезни. Нужен фильтр - будет вода чистая. Стоит он 90 тысяч. Я расстроилась, у меня накопления есть, но не столько, а в два раза меньше. Тогда «водоканальщики» мне, как пенсионерке, сделали большую скидку и продали за 45 тысяч.А потом пришел сын и объяснил, что это были мошенники. От такого прибора, как у них, в любой воде выпадает осадок солей и минералов. Только в дистиллированной, которую они принесли с собой, не выпадает. Потому что их в ней нет – ни вредных, ни полезных. А фильтр этот в магазине 3 тысячи стоит. Говорят по всей стране такие обманщики ходят – будьте осторожны.