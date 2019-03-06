При этом статистика говорит, что в мире мужчины получают 21г, а женщины всего 17.Дефицит вызван тем, что многие из нас не привыкли, есть достаточное количества продуктов, в которых она содержится, хотя они простые и очень доступные по цене. Это бобовые - фасоль, чечевица, горох, капуста – белокочанная и цветная, мука из цельного зерна, овсяные хлопья, отруби, бананы.Противопоказаний к увеличению клетчатки в меню немного: непереносимость или острые приступы заболеваний желудочно – кишечного тракта, таких как язва.