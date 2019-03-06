фото с сайта www.nur.kz Как установлено в суде, абитуриентка в июле 2004 году поступила на заочное отделение Атырауского филиала Университета Центральной Азии по специальности "Педагогика и психология". Однако в связи с закрытием вуза в ноябре 2007 года была отчислена. - В ноябре 2008 года девушка приехала в город Алматы и у неустановленного следствием лица приобрела поддельный и незаконно изготовленный диплом, выданный Университетом Центральной Азии по специальности «050103-Педагогика и психология». А в октябре 2017 года устроилась на работу в Индерский многопрофильный колледж сельского хозяйства по специальности «Педагогика и психология», где работала на этой должности до сегодняшнего дня, - рассказали в пресс-службе Махамбетского районного суда. По заключению проведенной судебно-технической экспертизы документов установлено, что данный диплом был изготовлен на лазерном ЖК принтере. В суде подсудимая, не признав свою вину, заявила о своей невиновности и просила ее оправдать. Однако вина подсудимой полностью доказана заключением эспертизы и совокупностью других доказательств, собранных по данному уголовному делу. Суд признал девушку виновной по ч.3 ст.385 УК Республики Казахстан "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград". - Учитывая отсутствие судимости, наличие семьи и несовершеннолетнего ребенка, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 60 125 тенге. Приговор суда вступил в законную силу, - заключили в пресс-службе Махамбетского районного суда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.