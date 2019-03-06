Концепция проекта заключается в том, что сотрудники полиции набирают товары на нужную сумму, которую оставляют в специальном ящике, заменяющем кассовые аппараты. Внедрение подобных магазинов направлено на воспитание положительных моральных качеств у молодежи, в том числе внутренней добропорядочности и честности. Эти факторы напрямую влияют на выработку «иммунитета к коррупции». Посыл проекта – постепенное создание атмосферы доверия к сотрудникам полиции в обществе. - Такой магазин было решено открыть для того, чтобы помочь нуждающимся семьям. Каждую неделю подразделение, например, отдел кадров или миграционная полиция, приносит из дома выпечку или любые другие продукты. Затем все это выставляется на стол, устанавливается цена. Сотрудники департамента полиции берут то, что им нужно, оставляя деньги. Хотелось бы отметить тот факт, что продавца нет, то есть каждый может оставить большую сумму, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Собранные средства полицейские отдают нуждающимся семьям. Так, помощь была оказана уже двум семьям из поселка Круглоозерное и Уральска. Так, «Магазин честности» в департаменте полиции работает каждую пятницу. Планируется, что в этой акции будут участвовать все подразделения департамента полиции. Сами полицейские говорят, что это хорошая идея. Таким образом, они могут помочь нуждающимся. Нужно отметить, что полицейские на постоянной основе принимают участие в различных благотворительных акциях и проектах. Так, ежегодно к 1 сентября они участвуют в благотворительной акции «Дорога в школу», помогая собрать детей многодетным семьям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.