Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 марта, состоялась очередная 23-я сессия областного маслихата, в которой приняли участие первый заместитель акима области Гали Искалиев, акимы близлежащих районов, руководители управлений и департаментов. Как сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев, одним из основных направлений бюджета является социальный блок. – С учетом реализации инвестиционных проектов на социальную сферу направлено свыше трех млрд тенге. В связи с переходом на обновленное содержание на приобретение учебников и учебно-методического комплекса ля школ области выделено 1,5 млрд тенге, на социальную поддержку инвалидов и предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов, инвалидов с психоневрологическими заболеваниями - 384 млн тенге, на бесплатное лекарственное обеспечение заболеваниями ювенильный дерматомиазит, целиаксия, болезнь крона, ДЦП - 100 млн тенге, - сообщил Кайсар Манкараев. Кроме этого, на развитие сельского хозяйства и охраны окружающей среды направлено 608,8 млн тенге. Стоит отметить, что в эту сумму входят и расходы по капитальному ремонту плотин Бурлинского района и водопропускных сооружений Жангалинского района. По словам руководителя управления, на жилищное строительство и инженерно-коммуникационную инфраструктуру направлено 2,8 млрд тенге. – Эти средства предусмотрены на строительство многоквартирных домов в городе Уральск, на строительство жилья в шести сельских населенных пунктах Жангалинского, Бокейординского, Каратобинского, Сырымского и Терекинского районов. На сферу ЖКХ направлено 979 млн тенге. В расходах предусмотрено благоустройство дворовых территорий в городе Уральск, водоснабжение в 11 населенных пунктах области. На капитальный и текущий ремонт дорог области выделено 2 млрд тенге, - отметил Кайсар Манкараев. Вместе с тем было принято решение о приобретении в лизинг компьютерного тамографа для Акжайыкской ЦРБ. – В Акжайыкском районе запланировано открытие инсультного центра, который позволит 115 тысячам жителям южных районов нашей области проводить своевременную диагностику при острых нарушениях мозгового кровообращения. В связи с этим необходимо приобрести в лизинг компьютерный томограф. Стоимость оборудования 348 млн тенге. Кроме этого, предлагаю вам проект приобретения в лизинг ангиографа для городской многопрофильной больницы. Стоимость оборудования составляет 340 млн тенге. В данный момент в городской больнице отсутствует ангиограф, который широко используется в сосудистой хирургии, - заявил Кайсар Манкараев.