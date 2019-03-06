В целях популяризации знаний в области гражданской защиты и противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях силами Оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО проводятся открытые уроки по вопросам гражданской защиты, практические занятия по действию по сигналу «Внимание – всем», по оказанию доврачебной помощи при повреждениях и травмах, по применению средств инди­ви­дуальной защиты. В рамках Дней открытых дверей были проведены экскурсии по территории центральной и учебно-тренировочной баз отряда. Отряд посетили студенты факультета «Безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды» КазИИТУ, учащиеся отделения «Пожарная безопасность» Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий. В ходе экскурсий ребята узнали историю создания отряда, им показали спецтехнику и аварийно-спасательное оборудование. Участники Дня открытых дверей ознакомились с современными видами средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов, применяемые спасателями для работы в непригодной для дыхания среде или зонах заражения. Также спасатели показали ребятам водолазное снаряжение и средства спасения в воде и на льду, провели учебное водолазное погружение. Экскурсанты стали свидетелями ежедневных практических занятий спасателей на учебно-тренировочном полигоне, познакомились со служебными собаками кинологической службы отряда. Спасатели ответили на все интересующие ребят вопросы, многих из интересовало, где можно получить профессию спасателя или пожарного. Учащимся было рассказано об условиях поступления и обучения в Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.