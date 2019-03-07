Руководитель специальной мониторинговой группы по ЗКО Айгуль Туркина, рассказала, что основная задача мониторинговой группы - проведение внешнего анализа и профилактика именно проявлений коррупционных рисков. - Но тем не менее мы рассматриваем не только вопросы коррупционных рисков, есть моменты, когда возникают другие проблемы в жизнедеятельности людей. При посещении объектов мониторинговая группа имеет право делать фото и видеосъемки, все фиксировать, а по результатам какого-то анализа они подают акт в свой рабочий орган с рекомендациями и предложениями, - пояснила Айгуль Туркина. - Когда мы заходим на объект, также мы смотрим наличие стендов, которые пропагандируют антикоррупционную деятельность, то есть они должны быть на уровне глаз, где указаны контактные телефоны руководителей этих организации. При необходимости участники мониоринговой группы могут обратиться как в государственный орган, так и к рабочему. А при обнаружении недостатков при соблюдении государственных услуг должны предоставлять сроки в течение месяца для последующего устранения их. Между тем, с помощью СМГ была решена проблема очередей в ЦОНе. - Мы выезжали в ЦОН по жалобе от населения о скоплении очередей, в том числе и для получения ЭЦП. Естественно, наша мониторнговая группа выехала совместно с рабочим органом, и уже на месте мы пытались находить и устранять проблемы. Нам это удалось. Вот буквально вчера мы пошли по результатам первого мониторинга в ЦОН, да, действительно, они отреагировали на замечания, вообще было выявлено много внутренних проблем. Также там будут решаться вопросы по зарплате, в ЦОНе не закрыто 45 вакансий. Было выдвинуто предложение, что те вакансии, которые забиты в зарплате, распределять именно на работающих специалистов ЦОНа для того, чтобы их мотивировать в работе, - пояснила Айгуль Туркина. К слову, система мониторинговой группы работает по пяти направлениям: здравоохранение, образование, архитектура и строительство ЖКХ, суд и правоохранительные органы и социальное обеспечение населения. Стоит отметить, что также с помощью специальной мониторинговой группы совместно с департаментом ЧС были проведены проверки бизнес-субъектов по пожарной безопасности, также решен вопрос очереди большегрузов на таможенном посту Сырым, и еще вопрос об отчислении детей из детского сада, достигших пяти лет. Тогда были защищены права более 50 детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.