В ежегодном конкурсе «Полиция Аруы – 2019» приняли участие девять сотрудниц районных и городских отделов полиции. По условиям конкурса, девушки состязались в стрельбе из пистолета, разборке и сборке оружия, в знании своих должностных служебных обязанностей, а также подготовили индивидуальные творческие номера. Обладательницей гран-при «Полиция Аруы – 2019» стала участковый инспектор Индерского районного отдела полиции старший лейтенант Анаргул Жубатканова. Стоит отметить, что и в стрельбе из табельного оружия – пистолета Анаргул Жубатканова набрала максимальное количество баллов. Она мама троих детей, в органах полиции служит с 2015 года. Места среди победителей и призеров ежегодного конкурса среди женщин-полицейских «Полиция Аруы – 2019» распределились следующим образом: 3 место – сотрудница городского отдела полиции №2 Гулжайнар Каби и сотрудница Махамбетского районного отдела полиции Гулзат Арабай. 2 место – сотрудница административной группы Макатского районного отдела полиции Гулбану Куанаркызы. 1 место – участковый инспектор группы ювенальной полиции Жылыойского районного отдела полиции Гулдерай Ганиева. Победительниц и призеров после завершения конкурса поздравил начальник департамента полиции Атырауской области Аян Дүйсембаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.