Списанным за границей оказался не сам линейный ускоритель, а лишь его часть - многолепестковый коллиматор. За время его использования вред пациентам не наносился, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал инженер-физик областной онкологической больницы Максим Буштер, с 2011 по 2015 год лечение производилось четырехугольными полями.
– При таком лечении облучалось очень много здоровых тканей. В 2015 году было решено его модернизировать и установить многолепестковый коллиматор. Тогда у нас появилась возможность обхватывать опухоль очень четко. Выход радиации шел в форме опухоли. Он позволяет облучать органы, пораженные раком, при этом, не задевая здоровые ткани. В феврале прошлого года мы пригласили аудит от завода изготовителя. Они приехали из Москвы и из Европы, констатировали, что оборудование рабочее, но откуда оно - сказать затруднились. Взяли пробы, образцы деталей и отправили в Англию. Тогда выяснилось, что он списанный. Его списали и демонтировали из Мемориального онкологического центра в штате Калифорния. Для нас это была очень неприятная новость, - рассказал Максим Буштер.
По словам инженера-техника, списанная часть аппарата была упакована и никто из персонала даже не догадывался, что его использовали в США на протяжении нескольких лет.
Стоит отметить, что в данный момент в диспансере вышел из строя и сам аппарат, а ремонт обойдется в 50-55 млн тенге.
– Было принято решение, что ремонтировать его не целесообразно, потому что это будет стоить больших денег, а гарантий никаких не будет. Новый бюджетный аппарат будет стоить 1,3 млрд тенге, а самые продвинутые модели около 2 млрд и больше. Оборудование очень важное в лечении опухолей молочной железы, пищевода, рака легких, головной мозг, рак шейки матки. За время использования этого аппарата вред пациентам не наносился. Сейчас он не работает. Вышел из строя магнитрон. Нам приходится направлять пациентов в другие регионы. Это очень неудобно, ведь среди больных есть и тяжелые. Об этом в курсе министр здравоохранения Елжан Биртанов и вопрос о приобретении рассматривается в министерстве.
Если у жителей области есть к нам вопросы, мы всегда готовы ответить на них, - отметил Максим Буштер.
Напомним, в Уральске вынесен приговор по делу о мошенничестве. Следствие выяснило, что учредитель и директор ТОО «Квант-Семей» поставил в онкологический диспансер ЗКО списанное в США оборудование
, которое использовалось с 2002 по 2015 год в Мемориальном центре имени Слоуна-Кеттеринга штата Калифорния. Следствие установило, что 55-летний уроженец ВКО Ерлан Бейсембаев совершил мошеннические действия, осуществив поставку бывшего в употреблении медицинского оборудования.
Фото Медета МЕДРЕСОВА