Он позволяет облучать органы, пораженные раком, при этом, не задевая здоровые ткани. В феврале прошлого года мы пригласили аудит от завода изготовителя. Они приехали из Москвы и из Европы, констатировали, что оборудование рабочее, но откуда оно - сказать затруднились. Взяли пробы, образцы деталей и отправили в Англию. Тогда выяснилось, что он списанный. Его списали и демонтировали из Мемориального онкологического центра в штате Калифорния. Для нас это была очень неприятная новость, - рассказал Максим Буштер.

Сейчас он не работает. Вышел из строя магнитрон. Нам приходится направлять пациентов в другие регионы. Это очень неудобно, ведь среди больных есть и тяжелые. Об этом в курсе министр здравоохранения Елжан Биртанов и вопрос о приобретении рассматривается в министерстве.