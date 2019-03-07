В здании областного маслихата состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Алтай Кульгинов в праздничной обстановке поздравил женщин с наступающим праздником. В зале присутствовали представительницы разных сфер деятельности, среди которых были государственные служащие, учителя, медсестры, работницы заводов и фабрик, ветераны труда, сотрудницы правоохранительных органов и ДЧС, а также многодетные матери. – Дорогие наши дамы, мы сегодня встречаемся в преддверии замечательного весеннего праздника, который наполняет наши сердца радостью, теплом и яркими эмоциями. Наши женщины трудятся практически во всех отраслях, начиная со сфер образования, здравоохранения и заканчивая заводами. В наших рядах есть бизнес-леди, которые успешно занимаются предпринимательством, многодетные мамы, которые воспитывают будущих достойных граждан нашей страны. Ведь именно в ваших руках наше будущее. Наш президент на съезде партии "Нур Отан" дал поручение оказать максимальную поддержку многодетным семьям, малообеспеченным гражданам и семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. В нашей области есть 21 тысяча малообеспеченных семей и 7 тысяч многодетных семей. Это огромная поддержка со стороны государства. Мы в свою очередь уже приступили к выполнению поручений елбасы. В этот день хочу пожелать вам здоровья, семейного счастья и благополучия, - отметил глава региона. Стоит отметить, что в зале присутствовали 42 женщины, каждая и которых получила цветы и подарки от акима области. Среди приглашенных гостей была Турсынай Бигалиева из поселка Саралжын Бокейординского района, которая воспитывает 12 детей. – Для нас этот год выдался очень удачным. В наш поселок провели газ. Президент поручил оказать максимальную помощь многодетным семьям. Это огромная поддержка для нас. Хочу поблагодарить руководство области за поздравления, а собравшимся представительницам прекрасного пола хочу пожелать здоровья, материнского счастья, чтобы ваши дети радовали вас своими успехами, - заявила Турсынай Бигалиева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.