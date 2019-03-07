По данным РГП "Казгидромет", 8 марта в Уральске ожидается перменная облачность. Днем столбики термометров опустятся до 6 градусов, ночью -15. В Атырау также переменная облачность. Днем +4, ночью -4. Понижение температуры до 2 градусов мороза днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 8 градусов мороза. Снег с дождем и 12 градусов тепла днем ожидается в Актау, ночью +4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.