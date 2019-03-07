6 марта были задержаны заместитель председателя КУИС Бекбулат Туремуратов и директор ТОО "Бура Строй" Сергей Барабошко, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бекбулат Туремуратов. Фото из архива "МГ" По сообщению источника "МГ", дело в отношении Бекбулата Туремуратова было начато еще в апреле 2018 года, однако задержан он был 6 марта этого года. По предварительным данным, зампредседателя КУИС был задержан за хищение бюджетных средств в размере 1,5 млрд тенге, выделенных на строительство изолятора на 1500 мест. Строительством данного изолятора, к слову, занималось вышеупомянутое ТОО "Бура Строй". В рамках расследования установлено, что полковник юстиции Туремуратов, будучи в должности начальника ДУИС по ЗКО, лоббировал интересы подрядчика ТОО "Бура Строй". Нужно отметить, что Бекбулат Туремуратов задержан по ст. 190 ч.4 УК РК "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере" и водворен в ИВС г. Астаны, а Сергей Барабошко задержан по аналогичной статье и водворен в ИВС г. Уральска. Следует отметить, что строительство следственного изолятора в Уральске началось еще в 2013 году. Уже в декабре 2013 года 40 строителей ТОО "Бура Строй", занятые на строительстве изолятора в поселке Зачаганск, вышли на улицу и пожаловались на условия труда. Представители ТОО "Бура Строй" отказались комментировать ситуацию. Редакция "МГ" обратилась за комментариями в управление собственной безопасности ДП ЗКО, где информацию не подтвердили, но и не опровергли, посоветовав обратиться за комментариями в письменном виде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.