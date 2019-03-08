Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с 28 февраля по 6 марта на территории области проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». – За неделю проведения ОПМ задержаны 5 человек, которые находились в розыске. Раскрыто 40 ранее совершенных преступлений, в том числе 2 убийства и 3 грабежа. Всего пресечено более 5 тысяч административных правонарушений. За мелкое хулиганство привлечено 385 человек, за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 671 житель области, в ЦВАиД помещены 141 человек, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Стоит отметить, что пресечено свыше 3 тысяч нарушений правил дорожного движения. 70 водителей были задержаны за управление транспортным средством в нетрезвом виде. За превышение установленной скорости движения привлечены к ответственности 318 человек, а за выезд на встречную полосу – 29. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.