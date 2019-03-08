В преддверии весеннего праздника молодежь Уральска совместно с полицейскими решила устроить сюрприз для женщин-водительниц. Вместо того, чтобы запрашивать документы для проверки они дарили им цветы. По словам главного специалиста управления по вопросам молодежной политики ЗКО Нурхата Ораша, за один день молодежь поздравила более 50 автолюбительниц. – Мероприятие проходило 7 и 8 марта. В первый день наша молодежь поздравила более 50 представительниц прекрасного пола. Во второй день планируется охватить еще больше женщин. Главная цель у нас - подарить хорошее настроение в весенний праздник. У нас это получилось. Все дамы были рады поздравлениям, а букет тюльпанов, несомненно, стал поводом хорошего настроения, - отметил Нурхат Ораш. xwVPKbFNUOUМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.