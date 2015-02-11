Находящаяся в коме дочь Уитни Хьюстон пошла на поправку
Фото: Fred Prouser / Reuters Впавшая в кому при невыясненных обстоятельствах Бобби Кристина Браун, единственная дочь и наследница покойной певицы Уитни Хьюстон, пошла на поправку сообщает lenta.ru. Об этом сообщил ее отец, музыкальный исполнитель Бобби Браун, опровергнув появившуюся ранее информацию об отключении находящейся в больнице девушки от систем жизнеобеспечения и рассказав, что его дочери стало немного лучше. «Бог услышал наши молитвы. Мы еще раз просим о соблюдении нашего права на приватность и благодарим всех, кто присоединился к нашим молитвам», — также сообщил Браун, имея в виду открытый для посещения всеми желающими ночной молебен Shining a Light for Healing («Зажги свечу во исцеление»), который семья организовала 9 февраля в Атланте. Бобби Браун также отметил, что посвященные здоровью его дочери и не соответствующие действительности публикации в СМИ не останутся без внимания. Намекая на судебное преследование за ложную информацию, певец сообщил, что «в свое время» юристы семьи Бобби Кристины призовут к ответу ряд изданий и интернет-ресурсов (в частности, TMZ, The National Enquirer, The Atlanta Journal Constitution и The Daily Mail). 10 февраля ряд англоязычных СМИ сообщали, что родственники 21-летней Бобби Кристины решили отключить девушку от систем жизнеобеспечения 11 февраля, в годовщину смерти Уитни Хьюстон. Источник: lenta.ru