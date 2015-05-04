Назарбаев прислал письмо депутатам маслихата ЗКО

Сегодня, 4 мая, в акимате ЗКО состоялась внеочередная сессия областного маслихата, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Секретарь областного маслихата Малик КУЛШАР зачитал письмо от переизбранного президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, в котором он предложил депутатам рассмотреть кандидатуру исполняющего обязанности акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА на пост главы региона. Присутствующие на сессии 24 депутата (6 народных избранников по уважительным причинам отсутствовали - прим. автора) единогласно поддержали предложенную кандидатуру. Напомним, 26 апреля в Казахстане пр