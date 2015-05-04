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Социум

Назарбаев прислал письмо депутатам маслихата ЗКО

Сегодня, 4 мая, в акимате ЗКО состоялась внеочередная сессия областного маслихата, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Секретарь областного маслихата Малик КУЛШАР зачитал письмо от переизбранного президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, в котором он предложил депутатам рассмотреть кандидатуру исполняющего обязанности акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА на пост главы региона. Присутствующие на сессии 24 депутата (6 народных избранников по уважительным причинам отсутствовали - прим. автора) единогласно поддержали предложенную кандидатуру. Напомним, 26 апреля в Казахстане пр
Анэль Кайнеденова
Назарбаев прислал письмо депутатам маслихата ЗКО
Сегодня, 4 мая, в акимате ЗКО состоялась внеочередная сессия областного маслихата, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Секретарь областного маслихата Малик КУЛШАР зачитал письмо от переизбранного президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, в котором он предложил депутатам рассмотреть кандидатуру исполняющего обязанности акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА на пост главы региона. Присутствующие на сессии 24 депутата (6 народных избранников по уважительным причинам отсутствовали - прим. автора) единогласно поддержали предложенную кандидатуру. Напомним, 26 апреля в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны, на которых с абсолютных большинством голосов победил действующий глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ. 29 апреля прошла инаугурация президента. Согласно Конституции РК, после выборов правительство Казахстана, а также акимы городов и областей сложили свои полномочия. Нурлан Аскарович Ногаев родился 30 июля 1967 года. Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач г. Октябрьска Актюбинской области. 1993-1995 - старший эксперт по нефтепродуктам, начальник отдела, генеральный директор ТОО "Гили-Паскер", г. Москва. 1995-1996 - заместитель генерального директора малого предприятия "Отрар Лтд", г Алматы. 1996-2006 - инженер по маркетингу, начальник отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор ТОО "Казахтуркмунай". С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО "Национальная компания "КазМунайГаз". С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. С сентября 2007 года - заместитель акима Западно-Казахстанской области, курирующий вопросы экономики, финансов и нефтегазового сектора. С 2012 - 2015 годы - аким Западно-Казахстанской области
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nogaev
  
аким назначение

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