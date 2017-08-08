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Назарбаев жаңа тағайындаулар жасады

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңа тағайындаулар жасады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақорданың сайтына сілтеме жасап. "Мемлекет басшысының жарлықтарымен: Қазақстан Республикасының Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігіндегі Төтенше және Өкілетті Елшісі Ерлан Әбілфайызұлы Ыдырысов Қазақстан Республикасының Исландиядағы, Ирландия Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы; Қазақстан Республикасының Түрік Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Абзал Сапарбекұлы Қазақстан Республикасының Албания Республикасындағы Төтенше және
Marat
Назарбаев жаңа тағайындаулар жасады
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңа тағайындаулар жасады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақорданың сайтына сілтеме жасап.
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"Мемлекет басшысының жарлықтарымен: Қазақстан Республикасының Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігіндегі Төтенше және Өкілетті Елшісі Ерлан Әбілфайызұлы Ыдырысов Қазақстан Республикасының Исландиядағы, Ирландия Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы; Қазақстан Республикасының Түрік Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Абзал Сапарбекұлы Қазақстан Республикасының Албания Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы қызметіне тағайындалды", - делінген жарлық мәтінінде. Еске салайық, 2017 жылы 15 ақпанда Ерлан Ыдырысов Қазақстанның Ұлыбритания және Солтүстік Ирландияғы елшісі болып тағайындалған еді.

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