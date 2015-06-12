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Социум

Назначен новый аким Акжайыкского района ЗКО

Сегодня, 12 июня, приказом акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА с занимаемой должности был освобожден аким Акжайыкского района Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Нариман ТУРЕГАЛИЕВ был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую службу. Нурлан НОГАЕВ поблагодарил Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, который руководил районом с 2012 года, за проделанную работу и представил активу Акжайыкского района нового акима. Как стало известно, на должность главы Акжайыкского района, по согласованию с депутатами районного маслихата, назначен Адил ЖОЛАМАНОВ, который с 2014 года по сегодняшний день занимал должность заместителя
Анэль Кайнеденова
Назначен новый аким Акжайыкского района ЗКО
Сегодня, 12 июня, приказом акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА с занимаемой должности был освобожден аким Акжайыкского района Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.
naznachenie (1)
naznachenie (1)
 Нариман ТУРЕГАЛИЕВ был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую службу. Нурлан НОГАЕВ поблагодарил Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, который руководил районом с 2012 года, за проделанную работу и представил активу Акжайыкского района нового акима. Как стало известно, на должность главы Акжайыкского района, по согласованию с депутатами районного маслихата, назначен Адил ЖОЛАМАНОВ, который с 2014 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя управления сельского хозяйства по ЗКО. Жоламанов Адил Тауфикович, 1968 г.р., образование высшее, 1987 году окончил Алматинский строительной техникум по специальности техник-архитектор, 1998 году - Акмолинский финансово-экономический колледж по специальности налоговый финансист, 2001 году - Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков «Евразия» по специальности бухгалтерский учет и аудит, 2011 году - академию Евразия по специальности правоведение. Трудовую деятельность начал 1989 году техником производственной группы хозрасчетного проектно-строительного отдела Джамбейтинского районного исполкома Уральской области. 1993-1994 годы заместитель директора предприятия «Арай» Джамбейтинского района Уральской области 1994-1998 годы инспектор, главный инспектор районной налоговой инспекции Сырымского района Западно-Казахстанской области 1998-1999 годы заместитель председателя налогового комитета по Сырымскому району Западно-Казахстанской области 1999-2007 годы председатель налогового комитета по Сырымскому району Западно-Казахстанской области 2007-2008 годы председатель налогового комитета по Теректинскому району Западно-Казахстанской области 2008-2011 годы начальник налогового управления по Теректинскому району Западно-Казахстанской области 2011-2012 годы начальник экономического и финансового отдела Теректинского района Западно-Казахстанской области 2012-2014 годы заместитель акима Сырымского района Западно-Казахстанской области С 04.05.2014 года - заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО. Турегалиев Нариман, родился в 1964 году в селе Есенсай Тайпакского района Уральской области. Образование высшее, в 1990 году окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт (инженер-экономист), в 2004 году - Каспийский общественный университет (юрист). Трудовую деятельность начал в 1981 году рабочим совхоза «Есенсайский» Уральской области Тайпакского района. 1982-1984 - служба в рядах Советской армии, Венгерская народная Республика 1985-1990 - студент Джамбульского гидромелиоративно-строительного института, г. Жамбыл 1991-1991 - экономист спецхозобъядинения села Узынколь Теректинского района. 1991-1995 - главный экономист спецхозобъядинения села Узынколь Теректинского района. 1995-1997 принят в штат крестьянского хозяйства Теректинского района, село Узынколь 1997-1999 - главный экономист с совмещением обязанностей снабженца производственного комплекса «Айтиево» Теректинского района, село Узынколь. 1999-2001 - глава крестьянского хозяйства «Акжол» Теректинского района, село Узынколь 2001-2002 - начальник Теректинского районного отдела труда и социальной защиты населения, село Федоровка. 2002-2003 - директор дома интерната общего типа, г. Уральск 2003-2005 - заместитель начальника управления занятости и социальной защиты населения ЗКО, г. Уральск 2005-2008 - заместитель директора департамента координации занятости и социальных программ ЗКО, г. Уральск 2008-2010 - директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО, Уральск с 2010-2012 - начальник управления занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области, г. Уральск 7 марта 2012 года был назначен акимом Акжаикского района ЗКО.
аким назначение

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