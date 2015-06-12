Назначен новый аким Акжайыкского района ЗКО

Сегодня, 12 июня, приказом акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА с занимаемой должности был освобожден аким Акжайыкского района Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Нариман ТУРЕГАЛИЕВ был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую службу. Нурлан НОГАЕВ поблагодарил Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, который руководил районом с 2012 года, за проделанную работу и представил активу Акжайыкского района нового акима. Как стало известно, на должность главы Акжайыкского района, по согласованию с депутатами районного маслихата, назначен Адил ЖОЛАМАНОВ, который с 2014 года по сегодняшний день занимал должность заместителя