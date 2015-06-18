Назначен новый руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО

17 июня 2015 года аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ представил коллективу управления нового руководителя - Бауыржана ТАЛДЫКБАЕВА. Прежний руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Рыспай УТЕШЕВ был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новое место работы. Бауыржан Жанпеисович ТАЛДЫКБАЕВ 1979 г.р. в 2000 году окончил государственный университет имени К.Жубанова по специальности экономист-финансист. 2001-2002 - ведущий специалист отдела государственных закупок и анализа инвестиционных программ Министерства здравоохранения РК г. Астана. 2002-2003 - р