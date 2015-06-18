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Социум

Назначен новый руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО

17 июня 2015 года аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ представил коллективу управления нового руководителя - Бауыржана ТАЛДЫКБАЕВА. Прежний руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Рыспай УТЕШЕВ был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новое место работы. Бауыржан Жанпеисович ТАЛДЫКБАЕВ 1979 г.р. в 2000 году окончил государственный университет имени К.Жубанова по специальности экономист-финансист. 2001-2002 - ведущий специалист отдела государственных закупок и анализа инвестиционных программ Министерства здравоохранения РК г. Астана. 2002-2003 - р
Дана Рахметова
Назначен новый руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО
17 июня 2015 года аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ представил коллективу управления нового руководителя - Бауыржана ТАЛДЫКБАЕВА.
naznachenie
naznachenie
 Прежний руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Рыспай УТЕШЕВ был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новое место работы. Бауыржан Жанпеисович ТАЛДЫКБАЕВ 1979 г.р. в 2000 году окончил государственный университет имени К.Жубанова по специальности экономист-финансист. 2001-2002 - ведущий специалист отдела государственных закупок и анализа инвестиционных программ Министерства здравоохранения РК г. Астана. 2002-2003 - руководитеь отдела контроля и администрирования Агентства РК по государственным закупкам, г. Астана. 200-2009 - генеральный директор ТОО «GRAND STORY LTD», г. Астана. 2009 - заместитель директора департамента по Восточно-Казахстанской области АО Национальной компании «СПК «Epтic», г. Усть-Каменогорск. 2010-2012 - начальник управления экономических проектов и инвестиций Министерства иностранных дел РК, г. Астана. 2013 - заместитель генерального директора РГП «Резерв» комитета государственного материального резерва министерства ЧС РК, г. Астана. 2013-2015 - генеральный директор РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» министерства энергетики РК, г. Астана.
назначение

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