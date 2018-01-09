Будучи футболистом, уроженец Джамбула Вахид Юнусович МАСУДОВ выступал за грозненский "Терек", алматинский "Кайрат", семипалатинский "Елимай", германский "Гёттинген-05" и многие другие клубы. Сыграл 10 матчей за сборную Казахстана. Символично, что в 2009-2010 годах Вахид МАСУДОВ уже успел поработать в качестве главного тренера ФК "Атырау". Тогда под его руководством нефтяники выиграли Кубок РК и пробились в Лигу Европы УЕФА. Также МАСУДОВ работал в таких отечественных коллективах, как "Тараз", "Кайрат", Жетысу", "Шахтер", "Восток", "Ордабасы" и др. Последним его клубом был уральский "Акжайык", где он два года подряд помог западноказахстанцам сохранить прописку в Премьер-лиге. Тренировал национальную (2001-2002) и молодежную (2016) сборные Казахстана.