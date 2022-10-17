Средний размер пенсии понизился за месяц на 53 тенге. Средняя пенсия в Казахстане вырастет за три года почти на треть По состоянию на первое октября, численность пенсионеров составляет 2 млн 261 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения. Средний размер пенсионных выплат (с учётом базовой пенсионной выплаты) на первое октября составил 109 171 тенге. Это на 53 тенге меньше, чем месяцем ранее. Ранее сообщалось, что обязательные пенсионные взносы работодателей поэтапно введут в Казахстане в течение пяти лет. Это позволит выплачивать дополнительную пенсионную выплату из накопительной системы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.