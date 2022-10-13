Общая площадь пожара составила 505 квадратных метров, передаёт портал «Мой ГОРОД».
12 октября в 23:18 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в учреждении РУ-170/2
. По информации ДЧС ЗКО, в столовой на первом этаже горели кровля, потолочное перекрытие и сам общепит. Общая площадь пожара составила 505 квадратных метров, на 267 квадратных метрах частично обрушилась кровля. Локализовать пожар удалось в 00:45, а в 2:10 - полностью ликвидировать. На месте работали 40 сотрудников ДЧС.
Начальник режимного учреждения Баглан Оиыкбаев рассказал, что сейчас ситуация в колонии стабильная, риска повторного возгорания нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
– Пожар произошёл в столовой. Оборудование, к счастью, не пострадало. У нас есть резервные котлы, на которых приготовили завтрак, сейчас готовится обед. Пожарные приехали вовремя, потушили огонь. Время тушения пожара затянулось, так как мы не могли отключить электричество. Обесточить учреждение смогла только электросеть. Кроме этого, у нас режимное учреждение, поэтому все заезжающие и выезжающие машины подлежат тщательному досмотру, - пояснил Оиыкбаев.
По словам спикера, ранее проблем с электропроводкой в столовой не было. Само здание колонии было построено в 1956 году, в течение нескольких лет проводился только текущий ремонт. В учреждении отбывает наказание 391 осуждённый. Сейчас усилены все посты режимной территории, организован обход, прошла контрольная проверка осуждённых. Прилегающую территорию патрулирует экипаж полиции.
Замначальника ДЧС ЗКО Рашид Блялов отметил, что тушение проходило в штатном режиме.
– Распространения огня не было, угрозы не было, жертв и пострадавших тоже нет. Досмотр при въезде и выезде проводился, но всё проходило быстро, все спецслужбы работали слаженно, - сказал Рашид Блялов.
На вопрос о том, были ли ранее нарушения пожарной безопасности в учреждении, Рашид Блялов ответил, что это является закрытой информацией, так как вопрос касается режимного объекта.
К слову, в учреждении РУ-170/2 частенько происходят те или иные события. В феврале 2013 года произошёл бунт
.
10 мая этого года в пять утра между осуждёнными произошла массовая драка
, в которой травмы различной степени тяжести получили 10 человек. Тогда в пресс-службе ДУИС по ЗКО сообщили, что во время драки осуждённые использовали подручные средства (металлические элементы вешалок)
, ножи и заточки не нашли. Наказание получили
12 сотрудников колонии.
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