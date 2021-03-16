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Социум

Названа средняя зарплата казахстанцев

В Казахстане обновился среднемесячный размер заработной платы на одного работника. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в феврале 2021 года составила 223 213 тенге. Сообщается, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в январе 2021 года составили 115 684 тенге, что на 4,8 процента выше, чем в январе 2020 года, но реальные денежные доходы за указанный период снизились на 2,4
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Названа средняя зарплата казахстанцев
В Казахстане обновился среднемесячный размер заработной платы на одного работника. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает Tengrinews.kz.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в феврале 2021 года составила 223 213 тенге. Сообщается, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в январе 2021 года составили 115 684 тенге, что на 4,8 процента выше, чем в январе 2020 года, но реальные денежные доходы за указанный период снизились на 2,4 процента. Численность безработных за IV квартал 2020 года составила 453 тысячи человек. Уровень безработицы составил 4,9 процента к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец февраля 2021 года составила 192 тысячи человек, или 2,1 процента к рабочей силе. Отметим, в конце 2020 года среднемесячная номинальная зарплата одного работника составляла 233 136 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан зарплата

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