Названа средняя зарплата казахстанцев

В Казахстане обновился среднемесячный размер заработной платы на одного работника. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в феврале 2021 года составила 223 213 тенге. Сообщается, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в январе 2021 года составили 115 684 тенге, что на 4,8 процента выше, чем в январе 2020 года, но реальные денежные доходы за указанный период снизились на 2,4