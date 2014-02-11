Название «Мәңгілік ел», возможно, дадут новой площади в микрорайонах Уральска (ВИДЕО)

В горакимат поступило альтернативное предложение по переименованию проспекта Достык-Дружба. Напомним, 7 февраля на отчетной встрече акима города с населением преподаватель ЗКГУ Сериккали ШАРАБАСОВ предложил переименовать проспект Достык-Дружба в Мәңгілік ел. Однако у властей появилось и другое предложение. Как сообщили корреспонденту портала «Мой ГОРОД» в городском отделе архитектуры, есть предложение название «Мәңгілік ел» дать новой площади в новостройке - между 5 и 7 микрорайонами, где сейчас идет строительство новой городской площади с триумфальной аркой и амфитеатром. По словам начальника