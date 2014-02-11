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Социум

Название «Мәңгілік ел», возможно, дадут новой площади в микрорайонах Уральска (ВИДЕО)

В горакимат поступило альтернативное предложение по переименованию проспекта Достык-Дружба. Напомним, 7 февраля на отчетной встрече акима города с населением преподаватель ЗКГУ Сериккали ШАРАБАСОВ предложил переименовать проспект Достык-Дружба в Мәңгілік ел. Однако у властей появилось и другое предложение. Как сообщили корреспонденту портала «Мой ГОРОД» в городском отделе архитектуры, есть предложение название «Мәңгілік ел» дать новой площади в новостройке - между 5 и 7 микрорайонами, где сейчас идет строительство новой городской площади с триумфальной аркой и амфитеатром. По словам начальника
Marat
Название «Мәңгілік ел», возможно, дадут новой площади в микрорайонах Уральска (ВИДЕО)
kushner
kushner
В горакимат поступило альтернативное предложение по переименованию  проспекта Достык-Дружба. Напомним, 7 февраля на отчетной встрече акима города с населением преподаватель ЗКГУ Сериккали ШАРАБАСОВ предложил переименовать проспект Достык-Дружба в Мәңгілік ел. Однако у властей появилось и другое предложение. Как сообщили корреспонденту портала «Мой ГОРОД» в городском отделе архитектуры, есть предложение название «Мәңгілік ел» дать новой площади в новостройке - между 5 и 7 микрорайонами, где сейчас идет строительство новой городской площади с триумфальной аркой и амфитеатром. По словам начальника отдела архитектуры и градостроительства г.Уральск Виталия КУШНЕРА, в акимат частенько поступают предложения о переименовании улиц. И о предложении переименовать «Достык-Дружба» в «Мәңгілік ел» он, конечно же, знает, но у них есть встречное предложение от населения - назвать Мәңгілік ел новую площадь в новостройках. - Это более актуальное название, потому что там символы государства, флагшток, будет размещена триумфальная арка, другие знаковые объекты, которые больше подходят данному названию, - рассказывает Виталий КУШНЕР. - Такое предложение от народа есть, и как вариант мы ее рассматриваем.
авиаперевозчик Виталий Кушнер

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