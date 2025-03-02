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Культура Здоровье

Названы четыре секрета, которые помогут стать гуру в постели

Не надо спешки — уделите внимание каждой части тела вашего партнера.
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Названы четыре секрета, которые помогут стать гуру в постели

По информации издания Times Of India, в этом помогут следующие действия:

Практикуйте секс по утрам. Это поможет заряжаться хорошим настроением на весь день.

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Ешьте темный шоколад. Он поднимает уровень серотонина, гормона, поднимающего настроение. Также он помогает снизить стресс и разжечь страсть.

Замедляйтесь. Не надо спешки — уделите внимание каждой части тела вашего партнера.

Занимайтесь секстингом. Эротические текстовые и голосовые сообщения могут разогреть вашу интимную жизнь.

Ранее секс-тренер рассказал о целительной силе скандалов.

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